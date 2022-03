Saarland : Mitarbeiter einer Tuningfirma schrottet Golf GTI bei Probefahrt

ST. INGBERT – Am Donnerstagmorgen hat ein Angestellter einer Tuningfirma die Funktion eines aufgemotzten Golf GTI getestet. Viel zu schnell ist er innerorts in einen Betonwall gekracht.

Der Mitarbeiter einer Tuningfirma hat am Donnerstagmorgen einen frisch aufgemotzten Golf GTI auf einer Testfahrt zu Schrott gefahren. Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer bei seiner Probefahrt durch die Parallelstraße in St. Ingbert nach Zeugenaussagen viel zu schnell unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verlor.