Jets und Crew: Probleme bei Leasing-Airline zerschießen Luxair-Flugplan

Wenn Flüge verspätet starten, verschoben oder gar ganz annulliert werden, ist das für Reisende in der Regel ein großes Ärgernis. In den vergangenen Wochen hatten Leser mehrfach gemeldet, mit Luxair nicht wie geplant abgehoben zu sein. Grund waren auch in den neusten Fällen offenbar Probleme seitens der Charterfluggesellschaft German Airways, wie Luxair auf L'essentiel-Anfrage erklärt.

Bereits Ende Mai hatte die Luxair Probleme mit einer der geleasten Maschinen gemeldet , wodurch diese nach deren Angaben nicht mehr flugtauglich war. Die Nachwehen waren für Flugreisende allerdings wohl noch bis zum vergangenen Wochenende spürbar. «Die technischen Probleme von German Airways in den letzten Tagen haben sich auf den Flugplan ausgewirkt und dieser musste neu gestaltet werden», erklärt die Airline. Deshalb sei beispielsweise ein Flug nach Madrid am Freitag gestrichen und ein Flug von Barcelona mit erheblicher Verspätung umgelegt worden.

Zu wenig Personal

Normalerweise fliegen von German Airways zwei Embraer E190 Jets in den Farben der luxemburgischen Fluggesellschaft auf deren europäischem Streckennetz. Auch die Crew, die diese Flüge bedient, wird über German Airways geleast. Für einen sonntäglichen Flug nach Madrid, der nicht stattgefunden hat, habe es an dieser Stelle gehapert, so Luxair. Der Flug habe wegen Mangels an Flug- und Kabinenpersonal annulliert werden müssen.