ArcelorMittal : Produktion wird zurückgefahren

DÜDELINGEN – Die Produktion am ArcelorMittal-Standort Düdelingen wird reduziert. Zwölf Mitarbeiter sind betroffen.

Am ArcelorMittal-Standort in Düdelingen ist die Produktion im Bereich der Elektroverzinkung heruntergefahren worden. Eine entsprechende Information der Gewerkschaften OGBL und LCGB bestätigte am Mittwoch Arne Langner, Pressesprecher von ArcelorMittal, gegenüber «L’essentiel». Eine Produktionslinie wurde komplett gestoppt, eine weitere verlangsamt.