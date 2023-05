Diverse Vorwürfe: Profi-Lügner und US-Abgeordneter Santos nach Festnahme wieder frei

Der wegen zahlreicher Lügen zu seinem Lebenslauf in die Schlagzeilen geratene US-Skandal-Abgeordnete George Santos ist wegen mutmaßlicher Finanzvergehen angeklagt und vorübergehend festgenommen worden. Dem 34-jährigen Republikaner werden in 13 Anklagepunkten Betrug, Geldwäsche, ein Diebstahl öffentlicher Gelder und falsche Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus zur Last gelegt, wie die Bundesstaatsanwaltschaft in New York am Mittwoch mitteilte. Santos plädierte bei einem ersten Gerichtstermin in Central Islip auf Long Island auf nicht schuldig.