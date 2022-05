USA: Profi-Radfahrerin nach Liebelei erschossen – Fahndung nach 35-Jähriger

Wilson war am 11. Mai tot in einem Wohnhaus in der texanischen Großstadt Austin aufgefunden worden.

Die Polizei im US-Bundesstaat Texas fahndet nach einer 35-jährigen Frau, die verdächtigt wird, die Ex-Liebhaberin ihres Freundes getötet zu haben. Die 25-jährige Profi-Radfahrerin Moriah (Mo) Wilson wurde am 11. Mai in einem Wohnhaus in Austin tot aufgefunden. Videoaufnahmen sollen zeigen, dass Kaitlin Armstrong kurz nachdem die junge Frau das Haus betreten hatte, in einem Auto vorgefahren war. Gemäß anonymen Polizeiquellen soll sie in den Tagen zuvor erfahren haben, dass Wilson während kurzer Zeit in einer Beziehung zu ihrem Freund gestanden haben soll. Auch bei ihm handelt es sich um einen professionellen Radfahrer.