Dumm gelaufen : Profifußballer schwänzt für Ajax und fliegt auf

Der holländische Stürmer Jordie van der Laan meldete sich krank, um einen Champions-League-Auftritt von Ajax live mitzuerleben. Das hat Konsequenzen.

Der Beginn dieser skurrilen Geschichte markiert ein Angebot eines Freundes, mit ihm nach London zu reisen und das Champions-League-Hinspiel zwischen Tottenham und Ajax schauen zu gehen. Van der Laan reizte die Anfrage, schließlich ging es um Ajax. Seine Liebe. Einziges Problem: Van der Laan hätte in diesen Tagen auch mit seinem Club trainieren müssen. Weil der Stürmer keine eine tragende Rolle in der Mannschaft innehatte und der Zweitligist auf dem 15. Rang weder den Abstieg zu befürchten noch das Playoff in Sichtweite hatte, entschied sich van der Laan fürs Schwänzen.