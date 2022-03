Großbritannien : Profil der Polizei wegen «Hot Criminal» geflutet

Die Behörden in West Yorkshire veröffentlichten das Bild eines Kleinkriminellen in den sozialen Medien. Was folgte, war eine Barrage an Kommentaren wegen seines Aussehens.

1 / 3 Jonathan Cahill (37) wurde von der Polizei in West Yorkshire gesucht und verzauberte das Internet. Courtesy of West Yorkshire Police Die Beamten hatten die Bevölkerung nach sachdienlichen Hinweisen des Flüchtigen gefragt und erhielten stattdessen 95.000 Kommentare, von denen die meisten sich auf das Aussehen des Kriminellen bezogen. imago/ZUMA Press Der Fall weckt Erinnerungen an das Jahr 2014, als der US-Amerikaner Jeremy Meeks (33) wegen seines Polizeifotos Weltberühmtheit erlangte. AP/Stockton Police Department

Die West Yorkshire Police im Osten Englands hat übers Wochenende Tausende Zuschriften aus der Bevölkerung erhalten, nachdem sie das Fahndungsfoto von Jonathan Cahill (37) publiziert hatte. Der Grund für die vielen Kommentare auf der Facebook-Seite des Polizeikorps waren aber nicht etwa sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort des flüchtigen Kriminellen, sondern eher dessen Aussehen, wie die britische Zeitung «The Mirror» berichtet.

Flüchtiger wurde mittlerweile gefasst

Cahill war wegen Ladendiebstählen ins Visier der Behörden geraten. Als er nicht wie aufgefordert seine Haftstrafe antrat, veröffentlichten sie vergangene Woche das Fahndungsfoto von ihm. Dazu schrieben sie: «Können Sie uns helfen, Jonathan Cahill zu finden?» 95.000 Kommentare kamen danach zusammen, wie die «Washington Post» schreibt. Besonders viele Personen hatten das «attraktive Äussere» Cahills zum Anlass genommen, um schlüpfrige Kommentare abzugeben. So fragte eine Frau: «Wenn ich ihn finde, darf ich ihn dann behalten?» Eine andere bot dem Flüchtigen eine warme Bleibe an – und verwies verantwortungsbewusst darauf, dass sie auch Handschellen besitze.

Der Fall weckt Erinnerungen an das Jahr 2014, als in den USA, der Kleinkriminelle Jeremy Meeks gefasst wurde und danach sein Polizeifoto um die Welt ging. Der «mug shot» des «blauäugigen Schönlings» wurde zum Inbegriff des «hot felon» (dt. «heißer Straftäter»). Nach seiner Gefängnisstrafe erhielt er einen Model-Vertrag, künftig könnten Hollywood-Rollen folgen.

In England wurde Christopher Cahill mittlerweile geschnappt. Laut «The Mirror» ist noch unklar, welches zusätzliche Strafmaß er für sein Nichterscheinen erhalten wird. Auch nach seiner Festnahme ging die Schwärmerei im Netz weiter: «Armer Jonathan Cahill. Er hatte keine Chance, unentdeckt zu bleiben. Sein maskulines Kinn hat ihn verraten», schrieb ein User auf Twitter.