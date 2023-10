Prognose: CDU gewinnt Landtagswahl in Hessen deutlich

CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident ist der lachende Sieger der Landtagswahl in Hessen.

Aus der Landtagswahl in Hessen ist die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein einer ARD-Prognose zufolge klar als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Christdemokraten erzielten laut der Prognose des Instituts Infratest dimap am Sonntag 35,5 Prozent der Stimmen und lagen damit weit vor der SPD von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die ebenso wie die AfD auf 16,0 Prozent kam. Die Grünen von Spitzenkandidat und Vizeregierungschef Tarek Al-Wazir erreichten demnach 15,5 Prozent, während der FDP mit 5,0 Prozent ein Ausscheiden aus dem Landesparlament drohte und die Linke mit 3,5 Prozent an der Fünfprozenthürde scheiterte.