Vorbild Obama : Programmieren für jedermann

Kinder sollen lernen, wie man Software schreibt: Das ist das Ziel der Bildungsinitiative Hour of Code. Am Donnerstag gibt es in der Schweiz kostenlose Workshops dazu.

Kinder sollen programmieren lernen. Das ist das Ziel der weltweiten Bildungsinitiative Hour of Code. Bis Ende Jahr will die Hour-of-Code-Kampagne 100 Millionen Schüler weltweit erreichen. Interessierte können sich auf dieser Website anmelden.

Im Rahmen der Computer Science Education Week hat es Barack Obama vorgemacht. Als erster US-Präsident überhaupt schrieb er unter Anleitung eines 11-jährigen Mädchens etwas Code in Java Script. Das Resultat der Lernstunde war aber relativ bescheiden: Mit der Zeile MoveForward(100); bewegte sich eine Spielfigur 100 Pixel und vervollständigte damit ein Rechteck. Allerdings dauerte der Workshop bei Obama auch nur wenige Minuten. Die Workshops in der Schweiz sind auf eine Stunde ausgelegt.