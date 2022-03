BGL Ligue : Progrès Niederkorn gewinnt gegen Jeunesse

Niederkorn festigte am Sonntag seinen zweiten Platz in der BGL Ligue mit einem 0:1-Sieg gegen Jeunesse. Das dank eines Treffers von Conrad Azong in der Nachspielzeit.

Niederkorn verteidigt seinen zweiten Platz in der BGL Ligue. Luis Mangorrinha Photographe

Wie schon vor zwei Wochen in Düdelingen sicherte der eingewechselte deutsche Stürmer Conrad Azong Progrès den Sieg, indem er in der Schlussphase einen blitzschnellen Konter abschloss (0:1, 85.).

Die Mannschaft von Jeff Strasser startete gut in Spiel, dennoch hatte Progrès die deutlich besseren Torchancen. Erst kurz vor Spielschluss konnte Azong seinem Team durch das 1:0 den zweiten Platz hinter Düdelingen in der Tabelle weiter sichern.