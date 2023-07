Fußball : Progrès und Düdelingen qualifizieren sich für zweite Runde der ECL

Nach dem 0:2 im Hinspiel in der vergangenen Woche konnte Progrès Niederkorn am Donnerstagabend mit einem Sieg im Kosovo gegen Gjilani sein Ticket für die zweite Runde der Europa Conference League lösen. Düdelingen setzte sich in Irland durch.