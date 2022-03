Image-Ärgernis : Prostitution bringt Saarbrücken in Bedrängnis

Saarbrücken kämpft gegen einen ausufernden Straßenstrich. Ausgerechnet die Grenz-Nähe zu Frankreich bringt die Landeshauptstadt in Bedrängnis.

Voraussichtlich im Dezember will der Stuttgarter Investor Jürgen Rudloff im Stadtteil Burbach ein 6'000 Quadratmeter umfassendes Großbordell eröffnen, die Arbeiten an dem 4,5 Millionen Euro Projekt laufen auf Hochtouren. Die Standortentscheidung sei auch mit Blick auf die Grenz-Nähe zu Frankreich, wo Bordelle verboten sind, gefallen, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Wie hoch allerdings der Anteil französischer Kunden ist, die derzeit in der Landeshauptstadt die «Dienste der Damen» nachfragen, kann niemand sagen. «Die geben ja danach nicht ihre Postleitzahl an», sagt Blug.

Auch Barbara Filipak von der Prostituiertenberatung «Aldona» sieht in der EU-Erweiterung eine der Ursache der Entwicklung. Vor drei Jahren habe es noch kaum einen Straßenstrich in Saarbrücken gegeben. «Es ist ein europäisches Problem. Woher sollen die Frauen in Rumänien, die oft Analphabetinnen sind, wissen, dass es solche Straßen in Saarbrücken gibt, dass es überhaupt Saarbrücken gibt?»