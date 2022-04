Wegen WM in Katar : Protest-Aktion vor FIFA-Zentrale in Zürich

Die Mitteilung, dass die Fußball-WM 2022 in Katar stattfinden soll, machte viele Sport-Fans fassungslos. Nun erreicht die FIFA-Zentrale ein neuer Ausdruck des Protests.

Als Protest gegen die Ausrichtung der WM 2022 in Katar haben Künstler Volker-Johannes Trieb sowie die Verbände der Arbeiterwohlfahrt 6500 mit Sand gefüllte Fußbälle vor der FIFA-Zentrale abgeladen. «Auf Kosten der Fußball-Weltmeisterschaft sind in Katar beim Bau der Stadien viele Tausend Menschen gestorben. Sie wurden wie Sklaven behandelt und sind an Hitze, an Erschöpfung oder wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen gestorben. Das wurde sowohl von der FIFA als auch von der Regierung in Katar in Kauf genommen», sagte Trieb einer Mitteilung zufolge.