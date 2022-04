Sri Lanka : Protest beim Präsidentenhaus eskaliert

Ein Protest im Zusammenhang mit der schlimmen wirtschaftlichen Situation auf Sri Lanka ist eskaliert. Unter anderem wurde das Haus des Präsidenten mit Steinen beworfen.

Protestierende hätten am späten Donnerstagabend in Mirihana südlich von Colombo Polizisten vor dem Haus des Präsidenten Gotabhaya Rajapaksa mit Steinen beworfen und unter anderem zwei Busse in Brand gesteckt, sagte Gesundheitsminister Keheliya Rambukwella am Freitag. Die Polizei habe Tränengas, Gummigeschosse und Wasserwerfer eingesetzt, um rund 3000 Menschen auseinanderzutreiben. Mindestens 54 Menschen seien festgenommen, mehr als 50 Menschen verletzt worden - etwa zur Hälfte Polizisten und Demonstrierende. Das Büro des Präsidenten teilte mit, dass eine Gruppe «organisierter Extremisten» unter den Protestierenden mit dem Krawall begonnen hätte, was zu Gewalt geführt habe.