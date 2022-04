Proteste in Paris : Protest gegen Macron und Le Pen – Studierende besetzen Pariser Uni

Aus Wut über das Ergebnis der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl haben Studierende Gebäude der Pariser Sorbonne-Universität besetzt. Auslöser war der erste Wahlgang, bei dem der Liberale Emmanuel Macron und die Rechte Marine Le Pen auf den vorderen Plätzen landeten – bald findet eine Stichwahl statt. Wie eine Universitätssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte, seien zwei Campus der renommierten Uni aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Kurse wurden verschoben oder online abgehalten. Bereits seit Mittwochnachmittag nehmen Studierende die Universität in Beschlag.

Auch an der angesehenen Pariser Universität Sciences Po protestierten Studierende wegen der Wahl. Die Institution teilte auf Twitter mit, dass ein Eingang nicht mehr zugänglich sei. In einer online verbreiteten Mitteilung von Studierenden der Universität hieß es, man weigere sich, sich mit einem zweiten Duell zwischen «dem neoliberalen und autoritären Macron und der erwiesenen Faschistin Le Pen» abzufinden.

Insbesondere jüngere Menschen stimmten für Mélenchon

Macron und Le Pen hatten sich im ersten Wahlgang für die Stichwahl am 24. April qualifiziert. Insbesondere junge Menschen in Frankreich, von denen viele den drittplatzierten Linken Jean-Luc Mélenchon unterstützt hatten, sind enttäuscht vom Wahlausgang. Um eine Präsidentin Le Pen zu verhindern, sehen sich viele gezwungen Macron zu wählen, obwohl sie mit seiner mittlerweile verstärkt liberal-konservativen Politik nicht einverstanden sind. Erwartet wird, dass es in der entscheidenden Endrunde auch einen erheblichen Anteil Nichtwähler geben wird.