Besuch in Jamaika : Proteste bei Ankunft von Prinz William und Herzogin Kate

In Kingston versammelten sich Demonstranten, um gegen den royalen Besuch zu demonstrieren. Viele empfinden diesen als einen Schlag ins Gesicht ihrer Vorfahren. Hunderttausende Afrikaner waren in der damaligen britischen Kolonie als Sklaven ausgebeutet worden.

Gewöhnlich werden sie in aller Welt jubelnd begrüßt, bei ihrem Besuch in Jamaika müssen der britische Prinz William und seine Frau Kate nun mit Protesten leben. Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich am Dienstag in der Hauptstadt Kingston, um eine Entschuldigung der britischen Krone für ihre Rolle beim Sklavenhandel zu fordern. Hunderttausende Afrikanerinnen und Afrikaner waren dabei nach Jamaika gebracht und in der damaligen britischen Kolonie als Sklaven ausgebeutet worden.