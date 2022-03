Circus Krone : Proteste gegen Zirkusauftritt von Tigern in Trier

TRIER - In einer Woche hat der Circus Krone ein Gastspiel in der Moselstadt. Tierschützer machten am Montag Radau gegen die Vorführungen mit den Wildtieren.

Mit Spruchbändern, Plakaten und Aktivisten in Tierkostümen haben Tierschützer am Montag in Trier gegen den Auftritt von Löwen, Tigern und Elefanten im Zirkus protestiert. Gut eine Woche vor dem Gastspiel des Circus Krone in Trier kritisierte der Deutsche Tierschutzbund, dass die Ansprüche an die Unterbringung von Wildtieren in einem fahrenden Unternehmen nicht zu erfüllen seien. «Dass Elefanten, Tiger, Löwen und viele andere Wildtiere in der Manege fragwürdige Kunststücke vorführen müssen – nur um das Publikum zu unterhalten – ist nicht mehr zeitgemäß, Tradition hin oder her», sagte Tierschutzbundsprecherin Lea Schmitz.