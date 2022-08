Madagaskar : Proteste nach Entführung von Albino-Kind eskalieren – mindestens 18 Tote

In Madagaskar ist ein Albino-Kind entführt worden. Als wütende Demonstrierende vor der Polizeiwache die Herausgabe der vier Verdächtigen forderten, schoss die Polizei in die Menge.

In Madagaskar sind bei Zusammenstößen zwischen Polizei und wütenden Demonstrierenden nach der Entführung eines Albino-Kindes mehr als zehn Menschen getötet worden. In der Kleinstadt Ikongo im Südosten der Insel schossen Polizisten am Montag nach Behördenangaben auf Demonstrierende, als diese die Herausgabe von vier wegen der Entführung festgenommenen Verdächtigen forderten.