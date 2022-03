Bahrein : Proteste vor Formel 1-Rennen eskalieren

Eine Ausstellung im Rahmen des Formel-1-Rennens vom Wochenende in Bahrain wurde von Demonstranten gestürmt. Danach kam es zu wilden Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Mit Schockgranaten sind bahrainische Sicherheitskräfte am Mittwoch gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Diese hatten eine Ausstellung im Rahmenprogramm des bevorstehenden Formel-1-Rennens gestürmt.

Es kam zu Straßenkämpfen zwischen Demonstranten und Polizisten. Besucher der Ausstellung mussten in Deckung gehen. Mit ihrem Protest durchkreuzten die Demonstranten die Pläne des Königshauses, ein Jahr nach der Absage des Rennens wegen der Unruhen im Land wieder Normalität zu präsentieren.

Ärger über Rückkehr der Formel1

Die Demonstration war der unmittelbarste Versuch der Regierungsgegner, ihren Protest mit dem für Sonntag geplanten Großen Preis von Bahrain in Verbindung zu setzen. Zuvor hatten regierungskritische Demonstranten bereits bei einem Besuch des bahrainischen Kronprinzen in einem schiitischen Viertel ihrem Ärger über die Rückkehr der Formel 1 in ihr Land Luft gemacht.