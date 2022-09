Frankfurt am Main : Betreibern der Kinderporno-Plattform «Boystown» wird der Prozess gemacht

In Frankfurt am Main hat am Mittwoch der Prozess gegen vier Männer, darunter der Hauptverdächtige Christian Manfred K., begonnen. Den Angeklagten wird vorgeworfen im Darknet die kinderpornografische Plattform «Boystown» betrieben zu haben beziehungsweise an ihr beteiligt zu waren.