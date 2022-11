Vorsätzliche Körperverletzung : Prozess gegen Ex-Kitaleiterin in Bous hat begonnen

Der vierwöchige Prozess gegen eine ehemalige Kitadirektorin hat am Dienstagnachmittag vor dem Luxemburger Gericht begonnen. Die 53-Jährige wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung an Kindern und Erzieherinnen angeklagt. Etwa dreißig Personen sollen in den Zeugenstand gerufen werden, teilt die Staatsanwaltschaft mit.