Mainz : Prozess gegen Fahrschüler wegen versuchten Mordes beginnt im Oktober

Rund sieben Monate nach dem Angriff eines Fahrschülers auf seinen Fahrlehrer in Mainz soll der Prozess wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung im Oktober vor dem Landgericht beginnen. Das Schwurgericht werde das Verfahren gegen den 32-Jährigen am 21. Oktober eröffnen und habe zunächst sieben Verhandlungstermine festgesetzt, berichtete die Sprecherin des Landgerichts am Montag in Mainz.