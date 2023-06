London: Prozess gegen Kevin Spacey beginnt

In New York wurde Spacey vergangenes Jahr von den Vorwürfen sexueller Übergriffe freigesprochen. Nun muss er sich jedoch noch vor dem britischen Gericht verteidigen.

In Großbritannien beginnt am (heutigen) Mittwoch ein Prozess gegen Schauspieler Kevin Spacey wegen Vorwürfen der sexuellen Übergriffe auf vier Männer. Der Oscar-Preisträger Spacey hat ein Dutzend Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Sie haben mit mutmaßlichen Taten in der Zeit zwischen 2001 und 2013 zu tun. Im Falle einer Verurteilung droht Spacey eine Haftstrafe.

Spacey traf in einem dunkelblauen Anzug am Gericht ein, etwa zwei Stunden vor dem geplanten Beginn des Prozesses am Southwark Crown Court.

Der Prozess soll vier Wochen dauern. Die Männer, die Spacey beschuldigen, sind heute in ihren Dreißigern oder Vierzigern. Die Vorwürfe betreffen zum Teil einen Zeitraum, in dem Spacey künstlerischer Direktor am Old Vic Theatre in London war.

Karriere wiederbeleben

Der 63-jährige Spacey sagte vor kurzem in einem Interview im Zeit-Magazin, dass ein Freispruch in dem Prozess seine Karriere wiederbeleben könnte. Er warf den Medien vor, ihn in ein «Monster» verwandelt zu haben.

Im Zuge der #MeToo-Bewegung in den USA verlor Spacey wegen Vorwürfen seine Hauptrolle in der Netflix-Serie «House of Cards». Zudem wurde er aus dem bereits fertig gedrehten Film «Alles Geld der Welt» herausgeschnitten. Seine Rolle bekam Christopher Plummer.

Spacey hat zwei Oscars bekommen, unter anderem für «American Beauty». Das Nationale Kinomuseum von Italien in Turin verlieh ihm im Januar eine Auszeichnung für das Lebenswerk.