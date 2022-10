Justiz : Prozess gegen Kevin Spacey wegen Vorwurf des sexuellen Übergriffs

Weil er 1986 einen damals 14-Jährigen Jungen sexuell missbraucht haben soll, muss Spacey sich nun in New York bei einem Zivilprozess verantworten. Der Kläger ist selbst Schauspieler und fordert Schadensersatz für psychisches und emotionales Leid.

Gegen den Schauspieler Kevin Spacey beginnt am (heutigen) Donnerstag in New York ein Zivilprozess wegen des Vorwurfs des sexuellen Übergriffs. Der Prozess geht auf die Klage eines Schauspielers zurück, der angegeben hat, der damals 26-jährige Spacey sei in betrunkenem Zustand 1986 übergriffig geworden, als er 14 Jahre alt gewesen sei. Der jüngere Mann fordert Schadenersatz für psychisches und emotionales Leid. In dem Prozess werden voraussichtlich beide Männer aussagen.