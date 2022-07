Geplatzter Kauf : Prozess gegen Musk wegen Twitter-Übernahme startet im Oktober

Twitter geht gehen Elon Musk vor Gericht, weil dieser den Kurzbotschaftendienst doch nicht kaufen will. Eine Vereinbarung sieht mindestens eine hohe Vertragsstrafe vor.

Der Beginn des Prozesses gegen den High-Tech-Milliardär Elon Musk wegen der geplatzten Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter ist für den 17. Oktober festgelegt worden. Das teilte die zuständige Richterin im US-Bundesstaat Delaware am Freitag mit. Sie beraumte fünf Verhandlungstage an. Twitter will Musk gerichtlich zum Vollzug des vertraglich vereinbarten Kaufs zwingen.