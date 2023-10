Der 12. Mai 2018, ein Frühlingssamstag in Paris, hat Zhengs* Leben für immer verändert. Der Chinese war aus Luxemburg für ein entspanntes Wochenende mit seiner Frau in die französische Hauptstadt gereist. Der Angreifer Khamzat Azimov hatte mit einem Küchenmesser bewaffnet einen Passanten getötet und zehn weitere Personen angegriffen, darunter auch Zheng. Mehr als fünf Jahre nach der Tat ist der 41-Jährige am Donnerstagmorgen vor dem Pariser Sondergericht in den Zeugenstand getreten.