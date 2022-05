Trier : Prozess um Amokfahrt in Trier zieht sich hin

Am 1. Dezember 2020 ereignete sich die tragische Amokfahrt in Trier.

Der Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier zieht sich weiter in die Länge. Die Verteidigung des angeklagten 52-Jährigen kündigte am Mittwoch vor dem Landgericht Trier an, fünf weitere Zeugen hören zu wollen. Dabei handele es sich unter anderem um Ärzte und medizinisches Personal, die in der Justizvollzugsanstalt Kontakt zu dem Mann hatten, sagte Anwalt Frank K. Peter.