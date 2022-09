Frankreich : Prozess um Luxemburger Juwelenräuber beginnt

LYON/LUXEMBURG – Am 20. März 2018 hatten zwei Räuber das Juweliergeschäft Goeres in der Rue Philippe II in der Landeshauptstadt überfallen. Vier Jahre danach müssen sich die mutmaßlichen Täter vor einem französischen Gericht verantworten.

Mit Latexmasken und Hüten, verkleideten sich die Juwelenräuber als Senioren. Editpress

Am 20. März 2018 hatten zwei maskierte Einbrecher am helllichten Tag das Juweliergeschäft Goeres in der Rue Philippe II in Luxemburg-Stadt überfallen. Dabei ist sogar ein Bankangestellter angeschossen und verletzt worden. Als Senioren verkleidet erbeuteten die Banditen 87 Luxusuhren – im Wert von mehr als zwei Millionen Euro. Ihre Flucht vor der Polizei führte sie unweit von Lyon, wo sie eine Familie als Geiseln nahmen. Die französischen Polizeibeamten konnten die Täter jedoch schon nach kurzer Zeit stellen, Verletzte hat es dabei nicht gegeben.

Vier Jahre nach den Raubüberfall müssen sich am heutigen Montag neun Personen in einem zehntägigen Prozess verantworten. Schauplatz des Prozesses ist ein Gericht im Departement Rhône. Den beiden mutmaßlichen Juwelenräubern werden mehrere Tatbestände zur Last gelegt, darunter «organisierter Bandendiebstahl, versuchter Mord an einer Amtsperson, Entführung und Freiheitsberaubung von Geiseln», berichtet die französische Presse. Drei Beschuldigte befinden sich schon in Haft, andere unter richterlicher Aufsicht und einer von ihnen ist auf freiem Fuß. Der Prozess soll bis zum 30. September andauern.