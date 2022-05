Sachsenhausen : Prozess um mutmaßlichen SS-Wachmann – Staatsanwalt für fünf Jahre Haft

In einem Prozess in Deutschland gegen einen 101-jährigen Angeklagten, der SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen gewesen sein soll, hat die Staatswaltschaft fünf Jahre Haft gefordert.

Der Angeklagte soll als SS-Wachmann in Sachsenhausen gearbeitet haben.

«Sie haben die Entmenschlichung der Opfer hingenommen und haben sich damit abgefunden», sagte Oberstaatsanwalt Cyrill Klement am Dienstag in der ostdeutschen Stadt Brandenburg an der Havel.