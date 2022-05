Abitur: Prüfungsdiebe haben in Luxemburg schlechte Chancen

Nur ein Prüfungsleck bis heute

Um geleakte Abiturprüfungen zu verhindern, werden bestimmte Abläufe sorgfältig eingehalten, wie Nehs erläutert. Die Fragebögen werden von einem Expertenteam erstellt. Die Prüfungskommissare kopieren die Dokumente im Ministerium, bevor die Kopien in versiegelte Umschläge gesteckt werden. In verschlossenen Metallboxen werden sie an die Lycées geschickt, wo die Direktoren bis zum Prüfungstag in einem Safe aufbewahren.