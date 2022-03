Medienberichte – PSG-Boss rastet nach Niederlage komplett aus

Was für eine Show: Nur etwas mehr als eine Viertelstunde brauchte Real-Starstürmer Karim Benzema, um Paris Saint-Germain aus der Champions League zu befördern. Nach seinem Hattrick jubelt der Kapitän mit Real Madrid über den Viertelfinal-Einzug. Ganz anders sieht es beim Gegner Paris Saint-Germain aus. Trotz hochkarätiger Zugänge wie Superstar Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi oder Gianluigi Donnarumma muss Paris einmal mehr die Träume vom Champions-League-Sieg begraben.

In der französischen Ligue1 ist man bereits so gut wie Meister, aber das reicht den katarischen Besitzer schon lange nicht mehr. «Die nächsten Wochen werden nicht einfach sein», sagt PSG-Trainer Mauricio Pochettino nach dem Spiel gegenüber Canal+. Ein möglicher Vorgeschmack auf die bevorstehende Zeit lieferten PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Leonardo nach dem Spiel in den Katakomben des Madrider Stadions.