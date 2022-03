Rätsel um Internetvideo : PSG-Star Mbappé genervt?

Seit Monaten wird über einen Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid spekuliert. Im Netz wird nun über ein Video gerätselt in dem der Ausnahmestürmer scheinbar zugibt wie sehr ihn die Wechselspekulationen belasten.

Die Wechselspekulationen und seine Situation bei Paris Saint-Germain begleiten Kylian Mbappé auch zur französischen Fußball-Nationalmannschaft. Beim Eintreffen in Clairefontaine, dem Leistungszentrum der Franzosen, umarmten sich Mbappé und Manchester Uniteds Stürmer Paul Pogba herzlich. Der französische Verband FFF veröffentlichte ein Video der Szene - die für Rätselraten bei Medien und in sozialen Netzwerken sorgte.

Das Pariser Starensemble hatte in der französischen Ligue 1 mit dem 0:3 am Sonntag bei der AS Monaco die nächste Niederlage kassiert. Zuvor war die Mannschaft gegen OGC Nizza im Pokal rausgeflogen. Auch im Champions-League-Achtelfinale war für PSG nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit gegen Real Madrid Schluss.