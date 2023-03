Achraf Hakimi : PSG-Star und WM-Held wegen Vergewaltigung angeklagt

Eine 24-jährige Frau beschuldigt Hakimi, sie am vergangenen Samstag in seinem Haus in einem Vorort von Paris vergewaltigt zu haben.

Noch am Montag stand Achraf Hakimi bei der Fifa-Gala in Paris auf der Bühne und wurde als Teil der weltbesten Elf 2022 ausgezeichnet. Gleichzeitig beschäftigte sich aber auch die französische Staatsanwaltschaft mit dem 24-jährigen Star von Paris Saint-Germain. Eine ebenfalls 24-jährige Frau beschuldigt den Marokkaner, sie am vergangenen Samstag in seinem Haus in einem Vorort von Paris vergewaltigt zu haben.