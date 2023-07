Dusan Vlahovic: PSG-Ultras wollen Serbien-Star wegen Kosovo-Geste die Finger abschneiden

Verhandlungen mit Juve laufen noch

Fanärger auch wegen Lukaku

Vlahovic gilt bei Juve schon länger als Verkaufskandidat. Vor dem Interesse von PSG wurde ihm auch nachgesagt, auf der erweiterten Kandidatenliste von Bayern München zu stehen. In Paris soll er nun nach dem Abgang von Superstar Lionel Messi nach Miami und den latenten Wechselgerüchten um Kylian Mbappé neuen Schwung in die Offensive bringen. Messi seinerseits bekam letzte Saison in Form von Pfeifkonzerten ebenso den Frust der PSG-Fans zu spüren wie Teamkollege Neymar, dessen Haus einige Ultras sogar belagerten.

Für die Ablehnung des belgischen Sturmtanks bei den Juve-Fans gibt es mehrere Gründe. Zum einen spielte er in der vergangenen Saison beim historischen Erzrivalen Inter und bekundete in einem Interview sogar, niemals das Trikot von Juventus tragen zu wollen. Andererseits kam es in der letzten Saison in der Coppa Italia zu einem Zwischenfall. Dort bejubelte Lukaku ein Tor nach heftigen (und teilweise rassistischen) Anfeindungen provokativ vor der gegnerischen Juve-Fankurve und flog für die Aktion mit Gelb-Rot vom Platz.