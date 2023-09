Psychiatrie: Im Podcast erzählt Mockridge von der «Zwangseinweisung»

Shitstorms habe er schon viele erlebt, blickt Mockridge in dem Podcast zurück. Doch die hätten sich auf den Mikrokosmos sozialer Medien beschränkt. Nicht so bei diesem Shitstorm: «Die Sche***e lief aus dem Handy raus und fing an, mein Umfeld, mein Leben zu verändern.» Sein Bruder sei sogar aus der Fahrschule geworfen worden, wie der Komiker schon zuvor auf der Bühne berichtet hatte.

Drei Monate Klinik – nun gibt er sich zuversichtlich

Irgendwann zog sein Umfeld dann die Reißleine. «Ich bin dann zwangseingewiesen worden und habe drei Monate in der Klinik verbracht», so Mockridge weiter. «Du kommst in einen geschützten Raum, weil das alles dann sehr konkret (...) und in einen Bereich ging, in dem ich geschützt werden musste», erzählt der Comedian. Wer genau ihn einwies, verriet er nicht.