Belgien: Psychotherapeut wegen Missbrauchs angeklagt: «Er hat seine Position ausgenutzt»

Erika* und Mona* hatten vor ihrem Besuch beim selben Psychotherapeuten in Virton nur wenig gemeinsam. Jetzt eint sie die Erstattung einer Anzeige gegen den selben Mann, weil er sein Behandlungs- und Betreuungsverhältnis gegenüber den mutmaßlichen Opfern missbrauchte. Die Frauen beschuldigen den Mediziner, sie für eine sexuelle Affäre «ausgenutzt» zu haben. Erika hat das im Jahr 2015 erlebt, Mona erst 2019. «Am Anfang haben wir uns noch gesiezt, dann sind wir jedoch schnell zum Du übergangen und haben Telefonnummern ausgetauscht», erzählt Erika. «Wir haben uns auch außerhalb der Praxis gesehen. Dann hat er mir gestanden, dass er sich zu mir hingezogen fühlt, und wir sind uns in seinem Büro näher gekommen», erklärt die Frau weiter.

Einige Jahre später hatte Mona einen Termin in der selben Praxis wie Erika und fühlte sich ebenfalls zu ihrem Psychotherapeuten hingezogen. «Ich habe ihm meine Gefühle gestanden und gehofft, dass er sich regelkonform verhält, doch er hat seine Position ausgenutzt». Beide Frauen gestehen zudem, dass bei ihnen eine bipolare Störung diagnostiziert wurde und stellen ihre eigene Zustimmung zu der Affäre trotz ihrer Liebesgefühle in Frage.

«Ermittlungen wurden eingeleitet»

In Belgien ist der Beruf des Psychotherapeuten erst 2016 anerkannt worden und besitzt daher keinen eigenen Ethikkodex, sagt uns die belgische Psychologenkommission. «Keinen Verhaltens-/Ethik-Kodex zu haben, ist heute ein großes Problem. Manche Spezialisten haben nicht einmal eine Ausbildung, während andere einen Universitätsabschluss haben. In Belgien sind Beziehungen in einem ärztlichen Betreuungsverhältnis zwischen einer Fachkraft und einem Patienten jedenfalls nach wie vor verboten, selbst wenn es in beiderseitigem Einverständnis passiert», sagt Loes Salomez, Mitglied der Compsy (Psychologencommissie/Commission des Psychologues) in Belgien.