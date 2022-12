Luxemburg : Psychotherapeutische Sitzungen sollen mit bis zu 144 Euro erstattet werden

Im September 2022 scheiterten die Verhandlungen zwischen der luxemburgischen Gesundheitskasse (CNS) und dem Verband der Psychotherapeuten Fapsylux (Fédération des associations représentant les psychothérapeutes au Luxembourg) über die Kostenübernahme von Psychotherapiesitzungen. Ein Vermittler wurde zur Schlichtung zwischen den beiden Parteien eingesetzt, doch dieser bestätigte am 12. Dezember, dass es in dem Punkt noch immer keine Einigung gibt.

Der Minister für soziale Sicherheit, Claude Haagen (LSAP), beschloss daher, einen Alleingang zu unternehmen: «Nach fünf Jahren Verhandlungen ist es an der Zeit, dass der Versicherte endlich eine angemessene Kostenübernahme für Psychotherapiesitzungen erhält». Er schlug vor, dass die Kosten für eine 50- bis 60-minütige Sitzung in Höhe von 144 Euro erstattet werden sollten. Der Regierungsrat bestätigte den Gesetzesvorentwurf am heutigen Freitag.