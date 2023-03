Amok in Kirche: Publizierte Buch über Gott, Jesus und Satan – das ist der Täter von Hamburg

Die Schüsse waren am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in einem Gebäude der Zeugen Jehovas im Stadtteil Groß Borstel gefallen.

P. F. (35) tötete in einer Kirche in Hamburg sieben Menschen.

Bei dem Schusswaffenangriff in einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg sind nach Polizeiangaben acht Menschen getötet worden. Darunter soll auch der mutmaßliche Schütze sein, teilte die Polizei in der Hansestadt am Freitag mit.