XXL-Trend : Puddle Pants sind die Hosen der Stunde

Jetzt wird es breit ums Hosenbein: Für die kommende Saison sind XXL-Hosen angesagt. So stylst du sie.

Der aktuelle Hosentrend geht in Richtung XXL: Puddle Pants sind gerade sehr angesagt.

Puddle Pants heißt das neue Trend-Piece, was auf Deutsch soviel wie Pfützenhose bedeutet. Die Hosen heißen so, weil sie durch die Übergröße und dementsprechend viel Stoff um das Bein herum eine Art Pfütze bilden. Stars wie Hailey Bieber und Dua Lipa setzen bereits voll auf den Look.