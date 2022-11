Show abgesagt : PUR-Sänger vor Auftritt am Auge verletzt

Großes Drama am Samstag um Hartmut Engler. Der Sänger war überraschenderweise nicht bei der «Giovanni Zarrella»-Show dabei. Was ist passiert?

Gute Laune, Party-Stimmung und ganz viel Schlager. Klingt wie ein ganz normaler Samstagabend in der ARD. Und genau das war es auch. Nur, dass dieses Mal nicht Florian Silbereisen durch die Sendung führte, sondern Giovanni Zarrella. Geminsam mit Ben Zucker, Andrea Berg und der Kelly Family brachte der Lieblingsitaliener der Deutschen die Halle in Offenburg zum Beben. Mittendrin wurde es aber kurz ernster.

Statt auf die Bühne musste er ins Krankenhaus. Sein Kater Neo attackierte den Musiker am Auge. Hartmut Engler zu Bild «Ich saß abends mit einem Glas Rotwein in meinem Lieblingssessel und hatte Neo auf meinem Schoß. Er war aber offenbar nicht in Kuschel-Stimmung und haute mir plötzlich mit seiner Tatze und ausgefahrener Kralle ins Auge. Mir spritzte direkt das Blut heraus.»