Ramsan Kadyrow - Putin befördert seinen «Bluthund» und schickt ihn nach Mariupol

Diese Bilder, die die tschetschenischen Truppen vor dem Einmarsch in die Ukraine zeigen sollen, gingen um die Welt.

Seine Miliz soll in den Ukraine-Krieg gezogen sein.

Tschetschenien-Machthaber Ramsan Kadyrow ist in den Rang eines Generalleutnants befördert worden.

Die Eroberung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist ein wichtiges Kriegsziel von Russland, das einen Landkorridor zwischen der annektierten Halbinsel Krim und seinem Staatsgebiet herstellen möchte. Die Stadt liegt nach wochenlangen Angriffen fast vollständig in Schutt und Asche. Mariupol, das vor dem Krieg rund 440.000 Einwohnerinnen und Einwohner gezählt hatte, soll kurz vor dem Fall stehen.

Russische Medien berichten nun, dass Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow nach Mariupol gereist sein soll, um die Moral der Kämpfer zu erhöhen. Der als «Putins Bluthund» bekannte 45-Jährige soll bereits kurz nach Kriegsbeginn seine als Privatarmee bezeichnete Miliz in die Ukraine entsandt haben.

Putin befördert Kadyrow in den Rang eines Generalleutnants

«Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow ist in Mariupol, um den Kampfgeist unserer Kämpfer zu steigern», sagte der tschetschenische Minister Achmed Dudajew am Montag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti .

Der russische Präsident Wladimir Putin beförderte seinen «Bluthund» in den militärischen Rang eines Generalleutnants. Offiziell gehört Kadyrow der Nationalgarde an und hatte zuvor den Rang eines Generalmajors. Beim Generalleutnant handelt es sich um den höchsten Offiziersrang. «Liebe Freunde, ich gratuliere meinem lieben Bruder, dem Oberhaupt der Tschetschenischen Republik, dem Helden Russlands, Ramsan Achmatowitsch Kadyrow, von ganzem Herzen zur Verleihung des militärischen Ranges eines Generalleutnants per Dekret des russischen Präsidenten, des Oberbefehlshabers Wladimir Wladimirowitsch Putin !», wird Magomed Daudov, Sprecher des tschetschenischen Parlaments, von Ria zitiert.