Luxemburger Blickwinkel – «Putin, der Führer einer Mafia mit einer vielschichtigen Ideologie»

LUXEMBURG – Dr. Marina Laurent ist Expertin für russische Kultur an der Uni Luxemburg. Für L’essentiel analysiert sie Wladimir Putins Vorgehensweise, seine Vorstellung vom Westen sowie die Zukunftsperspektiven, um aus der Krise herauszukommen.

Wladimir Putin pflegt das Bild eines «mächtigen Mannes».

Wer ist Wladimir Putin wirklich? Ein Nachfahre der Zaren, der Russland zu alter Größe zurückführen möchte? Ein gemütsarmer und erbarmungsloser Kriegstreiber? Ein moderner Adolf Hitler? Seit der Invasion der Ukraine in der vergangenen Woche hat der Kremlchef verschiedene Bezeichnungen erhalten.

«Der Versuch zu verstehen, wer Putin ist und was er will, ist vergebens. Wir müssen versuchen, zu verstehen, welche ideologische Funktion er nicht nur für Russland, sondern auch für Europa im weitesten Sinne erfüllt», erklärt Laurent, die in ihrer Doktorarbeit über den russischen Präsidenten geschrieben hat.

Als Wladimir Putin vor 22 Jahren an die Macht kam, sei er in die Rolle des «gesetzlosen Helden» geschlüpft – eine in Russland beliebte Persönlichkeit, die gegen den Sozialismus gerichtet ist und gleichzeitig den Zusammenbruch der Sowjetunion bedauere. Eine paradoxe Dualität bei zweideutigen Beziehungen mit dem Westen.

«Als Rebellenführer, der die Gesetze einer fälschlicherweise liberalen internationalen Gemeinschaft umgeht, prägt Putin ein Bild des eigenen Reichs, um für sich selbst und für sein Volk mit List und Stärke Glück und Prosperität zu erlangen», erklärt die Forscherin. Wie der Chef einer Mafia-Gruppe wolle Putin als anerkannter Akteur auf dem Weltmarkt aktiv teilnehmen, während er seine eigenen Regeln in einem großen wiederhergestellten Russland folgt. Für ihn seien die Länder Europas Feinde mit heuchlerischen Werten, so Laurent.

Auf die Frage, welche Rolle Luxemburg spielt, lautet ihre Antwort wie folgt: «Ich glaube nicht, dass das Großherzogtum für ihn eine wesentliche Rolle spielt, außer wegen des strategischen Finanzplatzes und einen Teil seines Umfelds».

Premierminister Xavier Bettel und Wladimir Putin im Jahr 2015.

Putins komplexe Logik stelle alle Verhandlungsversuche auf die Probe. «Dieser Konflikt lässt sich nicht durch Verhandlungen bewältigen. Ein Mafiachef zieht sich nicht zurück und weicht nicht zurück, wenn Sanktionen gegen ihn verhängt werden», sagt Laurent.

Nach Ansicht der Forscherin aus russischer Abstammung bewege sich der Nachfolger Boris Jelzins in einer Logik, die keine Rücksicht auf die äußere Realität nimmt, «dass er tatsächlich denkt, es gebe in der Ukraine Handlungsbedarf», sagt sie. Die geopolitischen Umstände würden ihn dazu zwingen. Die Tatsache, dass sich der Westen in seine Pläne einmischt, stelle für ihn bereits einen Angriff dar.

«Das russische Schwarzgeld liegt auf europäischen Bankkonten.» Dr Marina Laurent, Forscherin an der Uni Luxemburg

Der Ausweg aus der Krise könne «nur von innen kommen, wenn die Russen zu dem Schluss kommen, dass sie mehr zu gewinnen als zu verlieren haben, wenn sie sich gegen Putins Reich erheben». Daher sei es umso wichtiger, sie davon zu überzeugen, «dass wir nicht gegen sie, sondern gegen dieses Regime der Korruption kämpfen».