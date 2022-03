Gift-Angst : Putin entlässt aus Angst vor Attentat 1000 Mitarbeiter

Weil Präsident Wladimir Putin Angst vor einer Vergiftung hat, tauschte er 1.000 enge Mitarbeiter aus. Dennoch herrsche Angst vor einer «Eliminierung«.

Strahlengift-Mord mitten in London

Nach mehrmonatiger medizinischer Behandlung in Deutschland kehrte Nawalny im Januar 2021 nach Russland zurück, wo er umgehend festgenommen und kurze Zeit später zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Er sitzt in einem Straflager rund 100 Kilometer östlich von Moskau. Beobachter geben Putin die Schuld am Gift-Anschlag auf den Oppositionellen. Kreml-Kritiker und Ex-KGB-Agent Alexander Litwinenko wiederum wurde 2006 mitten in London mit dem Strahlengift Polonium-210 vergiftet und verstarb qualvoll.