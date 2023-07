Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag sein Prestigeprojekt eröffnet. (20. Juli 2023)

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag in der Region Murmansk den ersten Abschnitt des großen Flüssiggas-Projekts Arctic LNG 2 eingeweiht. Bei der im Fernsehen übertragenen Eröffnungszeremonie bat ein Mitglied der Betreibergesellschaft um «Genehmigung für den Beginn der Transporteinsätze auf See». Putin antwortete darauf «Genehmigung erteilt» und legte einen Hebel um. An der Zeremonie nahm auch der Vorsitzende des Erdgaskonzerns Nowatek, Leonid Michelson, teil.