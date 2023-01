Boris Johnson : «Putin hat mir vor Kriegsbeginn persönlich gedroht»

Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach Angaben des britischen Ex-Premiers Boris Johnson kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs persönliche Drohungen gegen diesen ausgesprochen haben. «Er hat mir irgendwann quasi gedroht und gesagt, ‹Boris, ich will dir nicht wehtun, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern› oder so ähnlich», erzählt Johnson der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge in einer BBC-Dokumentation, die am Montag ausgestrahlt werden sollte.