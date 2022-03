Donald Trump - «Putin hat sich verändert, es ist traurig für die Welt»

In einem Interview sprach Trump nun über den Krieg in der Ukraine und seinen politischen Umgang mit Russland.

In einem Interview mit dem «Washington Examiner» vom Dienstag sprach Trump über die russische Invasion in der Ukraine und sein eigenes Verhältnis mit dem Präsidenten Putin. So gestand er ein, er habe geglaubt, Putins Drohungen und die Verschiebung russischer Truppen an die ukrainische Grenze seien bloß eine Verhandlungsstrategie gewesen. «Ich dachte, es war ein aggressiver Weg zu verhandeln, aber ein cleverer Weg zu verhandeln», sagte Trump im Interview und fügte an: «Ich dachte, dass er versucht, einen guten Deal zu machen.»