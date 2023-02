Internationale Ermittler : Putin hatte aktive Rolle bei Abschuss von Flug MH17

Der russische Präsident Wladimir Putin spielte nach Erkenntnissen internationaler Ermittler eine aktive Rolle beim Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 im Juli 2014 über der Ostukraine. Das geht aus abgehörten Telefongesprächen hervor, wie das Ermittlerteam am Mittwoch in Den Haag mitteilte.

Die Boeing der Malaysia Airlines war im Juli 2014 über umkämpftem Gebiet mit einer russischen BUK-Luftabwehrrakete abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord starben. Ein niederländisches Gericht hatte im November drei pro-russische Separatisten – zwei Russen und einen Ukrainer – wegen des Abschusses eines Verkehrsflugzeuges über der Ostukraine im Sommer 2014 schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein weiterer Russe wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Prozess war in den Niederlanden geführt worden, weil die meisten Getöteten von dort stammten. Auch eine vierköpfige Familie aus dem luxemburgischen Roeser war seinerzeit an Bord der Maschine.

Keine ausreichende Beweise

In der Zusammenfassung ihrer Erkenntnisse gab die niederländische Staatsanwaltschaft an, dass es «starke Indizien dafür» gebe, «dass der russische Präsident (Wladimir Putin) über die Lieferung entschieden hat», bei der ukrainischen Separatisten ein Raketensystem vom Typ Buk übergeben worden sei. Mit einer Buk-Boden-Luft-Rakete war das Flugzeug am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord beim Flug MH17 wurden getötet. Die meisten der Opfer waren Niederländer. Russland hat eine Verwicklung in den Abschuss bestritten.