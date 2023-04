USA: «Putin hatte nur ein schlechtes Jahr» – Trump gibt erstes Interview nach Anklage

Donald Trump war der erste US-Präsident der Geschichte, der vor Gericht erscheinen musste. Im Interview mit dem Sender Fox-News spricht er von seinem Gerichtstermin in New York aber in guten Worten. Die Angestellten des Gerichtssaals, die ihm nicht einmal die Türe aufgehalten hatten, hätten sich bei ihm entschuldigt und geweint. «Diese Menschen haben alles gesehen, Mörder und Verbrecher, es ist ein harter Ort», sagt Trump. «Sie sagten: ‹Sorry, Sir, Sorry. 2024!› Tränen liefen ihnen über die Augen. So etwas habe ich noch nie gesehen.»