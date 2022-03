Demonstrationen in Russland : Putin-Kritiker postet Selfie aus Gerichtssaal

Knapp 24 Stunden nach seiner Festnahme bei einer Demonstration in Moskau ist Alexej Nawalny einem Richter vorgeführt worden.

350-Euro-Buße

EU und USA fordern Freilassung der Demonstranten

Die Polizei gab die Zahl der Festgenommenen in Moskau mit 500 an. Demnach nahmen 7000 bis 8000 Personen an der Kundgebung teil. Es war eine der größten Teilnehmerzahlen bei einer nicht genehmigten Demonstration in Russland seit Jahren. In St. Petersburg gingen rund 4000 Leute auf die Straße, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Demnach wurden dort 130 Personen festgenommen. Nach örtlichen Medienberichten gab es zudem 2000 Teilnehmer in Nowosibirsk sowie jeweils 1500 in Krasnojarsk und Omsk. Weitere Kundgebungen gab es in Wladiwostok und Jekaterinburg.