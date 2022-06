Insiderwissen aus dem Kreml : Putin reist mit eigenem Klo – und lässt Mitarbeiter seinen Kot einsammeln

Wladimir Putin soll panische Angst haben, dass aus seinen Exkrementen Rückschlüsse auf seine Gesundheit gezogen werden können. Deshalb soll er seinen Kot auf Reisen stets einsammeln lassen.

Wie das französische Magazin «Paris Match» berichtet, soll Putin auf Reisen stets einen speziellen Koffer dabeihaben, in dem sein Stuhlgang gesammelt und später nach Moskau geflogen wird. Ein Geheimdienstmitarbeiter sei dafür verantwortlich, dass der präsidiale Kot nicht in fremde Hände gelange und fremde Spione so Rückschlüsse auf seine Gesundheit ziehen können. Selbst seine DNA könnte so möglicherweise extrahiert werden. Der langjährige Geheimagent Putin soll diese Praxis mindestens seit dem Jahr 2017 so handhaben, heißt es.